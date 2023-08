Doede Wiersma: Idealen fan opfieding: noed stean foar de swakke

Oertinking

Yn ’e jierren dat ik op ’e mulo yn Moarmwâld (no Damwâld) gie (1952-1956), kaam ik alle dagen de Fermanje yn Damwâld foarby. It wie foar my in bysûndere ûnderfining om dêr letter in pear kear in tsjinst te lieden. Yn de gevelstien fan dy Fermanje út 1767, stiet ûnder mear: “die sig des armen ontfermt, leent den Heere end Hy sal hem sijne weldaet vergelden” (Spreuken 16:20).

De opfieders fan Spreuken hawwe grutte noed mei earmen. Se seagen geregeld dat earme lju in hoekje lân oanmakken en ynsiedden, mar de frucht net krigen: “It braaklân bringt foar de earmen noch iten genôch op, mar sels dat giet faak troch ûnrjocht ferlern” (13:23).

Dêrom druie se it de minsken yn dat God troch alles hinne de wâl fan ’e earme ophâldt: “Dy’t de earme fertrapet, ferhunet syn Skepper, mar dy’t begrutsjen mei him hat, earet God” (14:31, 17:5).

Ien fan ’e grutste misdieden yn dy tiid wie it stellen fan grûn, Yn ’e tiid foar Amos moast elke famylje libje fan de eigen kavel grûn (Micha 2:2). Dy kavels wiene ôfbeakene troch grinsstiennen. Troch dy stiennen wat te ferlizzen, koe in boer syn eigen kavel grutter meitsjen. Benammen widdowen en wezen wiene in maklike proai. Se hiene net in man en in heit om foar harren op te kommen.

De opfieders warskôgje:

“Jahwèh set de grinsstien fan de widdo fêst” (15:25). “Ferlis de oerâlde grinsstiennen net dy’t dyn foarfaars fêstset hawwe” (22:28) en “Ferlis de oerâlde grinsstiennen net en kom net oan it lân fan ’e wezen, want HY dy’t it foar har opnimt, is sterk. HY giet tsjin dy foar har yn ’e pleit” (23:10-11 en 22:22 en 23).

“Sillich binne dy’t it om de earme lju begruttet” (14:21). Yn de brief fan Jakobus, ek wol it ‘meniste evangeelje’ neamd, lêze wy in preek oer de tekst út Spreuken dy’t op ’e gevelstien fan de Fermanje yn Damwâld stiet.

Lêze: Jakobus 2:14-20

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan € 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)