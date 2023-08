Doede Wiersma: “God is hjir!”

Oertinking

Yn Nice boude de Frânske regearing in museum foar de grutte skilderijen dy’t Chagall makke oer it Bibelsk boadskip. Yn in grutte seal fine wy tolve skilderijen oer ferhalen fan Adam oant Mozes. Yn in aparte seiskantige romte, dy’t tinken docht oan de Davidsstjer, fine wy fiif oer it Heechliet. De keunstner hat se makke yn ’e jierren 1957 oant 1961.

Chagall wie lokkich troud mei Bella (1915-1944). Doe’t sy stoar, waard it him swart foar de eagen. In jier lang koe er net skilderje. Hy hong de doeken omkeard yn it atelier. Oer Bella skreau er: “Ik hoech allinne mar it rút iepen te dwaan en it himelsblau, de leafde en de blommen streame mei har nei binnen. Sy spûket troch myn bylden as paadwizer yn myn keunst.” Letter troude Chagall mei Vava Brodsky (1952-1985). Mei har soe er op ’e nij tige lokkich wurde.

De fiif skilderijen oer it Heechliet wiene earst bedoeld as earbetoan oan syn earste frou, mar hy hat se opdroegen oan Vava. Op in marmeren plakette stiet: “Foar Vava, myn frou, myn freugde en myn blydskip. Marc Chagall.”

Op ’e fiif skilderijen fiele wy hoe lokkich Chagall troud wie. Oerweldigjend binne de reade kleuren yn alle mooglike fariaasjes, dy’t der fan tsjûgje dat leafde fjoerflammen fan Jahwèh binne. Dat is ek te sjen oan de ingels dy’t fan ’e himel nei de ierde fleane. Op ien fan ’e skilderijen fljocht it breidspear op in hynder boppe de wolken, want wa’t lokkich is, libbet tusken himel en ierde. Rûnom sjogge wy blommen en beammen dy’t fertelle fan ’e maityd fan it libben. De blidens wurdt nochris ûnderstreke troch minsken mei muzykynstruminten.

Op snein 20 novimber 1983 kaam Chagall ûnferwachts yn dy romte. Immen hearde de doe 96-jierrige keunstner mei ynmoed sizzen: “Dieu est ici”: God is hjir.

Dat gefoel hie ik ek doe’t ik yn juny 2000 ferskate kearen midden yn dy romte op ’e grûn siet.

Lêze: 1 Korintiërs 13:1-3 en 13

