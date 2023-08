Binne Mosk: Fakânsje

Kollum

Neffens de Grykse mytology wie Sisyfus de stichter en kening fan Korinte. Boppedat wie it in tige minne keardel. Dat skreaude om gerjochtichheid, en dy folge. Hy moast nei syn dea in swiere stien de berch oprôlje. Hast boppe, rolle dy stien wer nei ûnderen en koe er op ’e nij begjinne. Dat wie in boppeminsklike taak sûnder ein. Sadwaande hawwe wy it by in swiere taak noch altyd oer sisyfuswurk.

Tsjintwurdich wurdt dat sisyfuswurk ûnderbrutsen troch fakânsje. Fakânsje is wat fan de foarige iuw. Dat betsjutte net dat der yn de westerske wrâld gjin frije dagen wiene. Fansels de snein, mar der wiene derneist fan de midsiuwen ôf yn Europa in soad tsjerklike feestdagen. It Ingelske wurd holiday referearret der noch oan. Aldere minsken sil it heuge dat de fakânsjes eartiids koarter wiene as no en se hiene minder frije dagen. Op it lytse boerebedriuw dêr’t ik opwoeks, hiene myn âlden nea fakânsje en al hielendal net yn de simmer. De kij namen gjin frije dagen en der moast molken, meand en haaid wurde. Ik haw nea sjoen dat myn âlden derûnder litten. No moat ik derby sizze dat yn ús omkriten net ien mei fakânsje gie. Dêr waard it makliker fan.

Soks yn grutte tsjinstelling ta no. Elkenien hat fakânsje en frije dagen, mar nea is der safolle klage oer ‘wurkdruk’ as no. Dat is nuver. It wurd bestie eartiids net. It tal frije dagen ferskilt, meastal giet it om sa’n fiif of seis wiken. Gjin inkelde wurknimmer hat safolle frije dagen as yn it ûnderwiis. Dochs wurdt just dêr in soad klage oer ‘wurkdruk’. Hoe kin dat?

Dat wurdt foar in part feroarsake troch de skaaimerken fan it wurk. De hiele dei mei learlingen omgean, freget in soad enerzjy. Lesjaan hat wat fan in teäterfoarstelling. Toanielspilers en artysten moatte it publyk boeie. De learlingen binne oan harren stoel bûn en de juffer of master moat der dus wat fan meitsje.

Fan ’e oare kant wurdt in part fan de wurkdruk feroarsake troch wurk dat mei it eigentlike wurk net in soad te krijen hat, lyk as administrative rompslomp, en oan ’e ein fan it skoaljier binne der in soad bysûndere aktiviteiten.

De kleiers yn it ûnderwiis hawwe ien wissichheid. As se úteinlik de fakânsje helle hawwe, is it mar foar in koart part dien mei it rôljen fan de stien. Nei de fakânsje leit er wer klear om nei boppen tôgje te wurden.