Auto trochboarret earste ferdjipping fan wenhûs yn Feriene Steaten

In automobilist hat de earste ferdjipping fan in wente yn ’e Amerikaanske steat Pennsylvania trochboarre. De plysje giet derfan út dat it in opsetlike died fan de tweintichjierrige bestjoerder wie, mar jout fierder gjin útlis.

In brânwachtman fan Junction Fire Company, dy’t holp om de auto yn Lewiston fuort te heljen, seit tsjin The Washington Post dat de auto nei alle gedachten de loft ynflein is nei’t de bestjoerder in dûker rekke. Dat is in soarte buis ûnder de dyk dêr’t wetter troch streame kin. “De helling fan de ûnderkant oant de boppekant fan de dûker wie genôch om it reau de auto’s op ’e oprit misse te litten en direkt op de earste ferdjipping del te kommen”, seit de brânwachtman.

Swiere mishanneling

Doe’t de plysje oankaam, stie de automobilist al njonken it reau. Hy wie ferwûne rekke en is nei in sikehûs ôffierd. Ien fan de eigeners fan it hûs wie thús doe’t de auto it hûs yn fleach, mar wie op dat stuit ûnder. De automobilist wurdt ûnder mear fertocht fan it besykjen ta swiere mishanneling en “it domdryst yn gefaar bringen fan in persoan”. It hûs is swier skansearre rekke.