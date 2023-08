Anne Dykstra: As de bûkmakker komt

Kollum

Unfoech praat (39)

Yn Halbertsma syn Lexicon Frisicum stiet de útdrukking “As de bûkmakker komt, komt de boarstmakker ek.” De bûkmakker wurdt hjir as in persoan foarsteld dy’t derfoar soarget dat in frou dy’t yn ferwachting is, in grou liif, in grouwe bûk kriget. As de bûkmakker oan ’t wurk is, komt de boarstmakker ek al gau yn aksje. De boarsten fan ’e frou tine ommers út om klear te wêzen foar de roppige lytse poppe.

Yn it Friesch Woordenboek fan 1900 stiet bûksiik as oantsjutting foar it swier wêzen. It is iroanysk bedoeld, seit it wurdboek, en frjemdernôch stiet derby oantekene dat it om ‘zwanger, van een meisje’ giet. Mei’t de wurdboekbrûkers ek yn 1900 wol witte sillen hawwe dat in jonge net swier wurdt, sil wol bedoeld wurde dat bûksiik in oantsjutting is dy’t allinnich foar wyfkes fan ’e minskesoarte brûkt wurdt.

Drachtich wurdt neffens it WFT allinne mar brûkt foar bisten. In skiep, in sûch of in merje kin drachtich wêze, mar in frou net. Dochs stiet der by it tiidwurd drage de betsjuttingsomskriuwing ‘drachtig, zwanger zijn’. Dat suggerearret dat drachtig en zwanger hjir folslein synonym binne en dat drachtig dus ek brûkt wurde kin yn it sitaat “Doe fertelde Tryntsje oan Harmen dat se har tredde bern droech.” Goed besjoen doocht de betsjuttingsomskriuwing fan it WFT oars ek net alhiel. Yn it sitaat hjirboppe kin droech ommers net los oerset wurde mei zwanger was. Dêrom soe it better wêze om as omskriuwing te jaan zwanger zijn (van). Tryntsje kin dan fertelle dat se ‘zwanger was van hun derde kind’.

Dracht kin wol brûkt wurde yn ferbân mei dy’t yn ferwachting binne. It WFT jout sitaten fan dy’t in kweade dracht of in swiere dracht ha, mei oare wurden: dy’t respektyflik ‘gemelijk en verdrietig’ en ‘zeer zwaarlijvig’ wurde. Yn it lêste gefal is dus dúdlik te sjen dat se wat efter it jak of efter de skelk hat, want se hat in bêste pûkel op it liif.

Oare wike woansdei wer fierder