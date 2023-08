Anne Dykstra: Frucht

Kollum



Unfoech praat (41)

Salang’t in lytse poppe net berne is, wurdt dy wol frucht neamd. Ien fan ’e betsjuttingen fan fruchtber is: by steat om foar neiteam te soargjen. ‘Gez. van mensen en dieren’, seit it WFT dêrby. Foar myn idee jildt soks allinne mar foar it froulike part dêrfan, mar út it WFT-sitaat ‘Friezen binne aerdich fruchtberder as Grinslanners en Drinten (1975)’, soe men ôfliede kinne dat fruchtber ek foar de befruchters brûkt wurde kin.

Fruchtbere riten, dat is wól in útdrukking dy’t allinne op froulju slacht. Yn sa’n fruchtbere rite is konsepsje mooglik. Slagget dat, dan driuwket de frucht al gau sêft en noflik yn it fruchtwetter om. Dy’t oer de jierren fan ’e fruchtberheid hinne binne, kinne gjin bern mear krije. Anne Wadman hat it yn 1946 oer de fruchtleaze lichumsbloei en dan giet it oer in frou dy’t net swier wurdt. Fruchtnimming en fruchtôfnimming binne nijfoarmingen foar abortus provocatus dy’t it neffens my net rêden hawwe. Yn ferbân mei abortus wurdt mear praat fan fuortmeitsje. Je litte it fuortmeitsje, want folút te sizzen it berntsje fuortmeitsje, dat komt wat te bot oan.

Oare wike woansdei wer fierder.