Wopke moat ek mar ris ekskuzes oanbiede op It Hearrenfean of yn Nijbeets

Ynstjoerd

Och ja, Wopke Hoekstra. Ik bin bliid dat er no minister ôf is. Hy hat okkerdeis yn Suriname ekskuzes oer de slavernij útsprutsen. De minsken dêr wiene net sa optein. It wie wol hiel let, fûnen se. Dêr hiene se gelyk oan.

Mar der is mear. Wopke is de direkte neisiet fan de kommandant fan in peloton hynstefolk yn Fryslân. Ik kom út de by âlds reade Súdeasthoeke fan Fryslân. It lân fan Styfmem Ierde en Het volk zonder uren sis mar, en dêr wisten se in pear generaasjes lyn alles fan de “Koonluke Marusjossee”. (Ik wit wol dat dat fol flaters sit, mar sa sprutsen se it by de lieding fan it hynstefolk sels no ienris út).

Dy paradearren yn pronkerige unifoarms troch dy earme krite, yntimidearren de minsken sa no en dan troch op hynders troch de doarpen te draven, pleatsten soms mei skerp laden mitrailleurs op ’e dyk en sloegen mei sabels yn op earme arbeiders, dy’t staakten om in kromke mear. Ik haw dêr in soad ûndersyk nei dien en deroer skreaun (Opstand in de turf) en ik kin noch grouwélich flokke as ik dêroan tebektink.

Dy assosjaasje haw ik foaral by it sjen fan Wopke, want dy foarsiet fan him wie dêrby. Dy (oer)pake fan him fierde dy binde oan. Ik soe it persoanlik wol in goed idee fine as Wopke dêr ek syn ekskuzes foar oanbiedt. Yn it Domelamuseum op it Hearrenfean bygelyks, of yn it Damshûs yn Nijbeets.

Kerst Huisman