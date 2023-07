Wat berikt de nije koälysje foar it Frysk?

Skôging

Okkerdeis ferskynde it bestjoersakkoart fan de nije koälysje yn Fryslân (BBB, CDA, FNP en CU). It grutte biedwurd is ‘oparbeidzje‘ en dêr kin it útsoarte net sûnder. Alles wat de provinsje by de ein hat wol dizze koälysje yn ‘ynvestearje‘. Neam dat mar in twadde biedwurd, want alle acht haadstikken fan de ynhâld begjinne dermei. En ‘Ynvestearje is mear as kâldwei earne jild ynstekke. It is earne fol oertsjûging foar kieze en op ynsette’, wurdt ús ynprinte. Oer jild sprutsen: de kommende fjouwer jier € 175 miljoen ekstra! En dat ‘ferantwurde, sûnder te besunigjen en sûnder de lêsten te ferswierjen’. Ik soe noch in tredde biedwurd neame wolle en dat is ‘berikke‘. Alle haadstikken rinne út op ‘Wat wy berikke’. Sûnder ‘wolle’ dus. Dat ja, wy sille it grif meimeitsje!

Frysk brûke

As Ried fan de Fryske Beweging sjogge wy fansels foaral nei de plannen oangeande it taalbelied. Yn haadstik 6 ‘Ynvestearje yn ‘e mienskip’ wurdt ús ûnder it kopke ‘Fryske taal en kultuer’ it ien en oar tasein. Nammers, ‘as wy as provinsje ús net serieus ynsette foar de Fryske taal, dogge oare partijen dat ek net’. Krekt, wa’t himsels weismyt wurdt troch in oar net opkrige, wurdt hjir altyd al sein.

En dan komt dit der efteroan: ‘It Frysk moat sichtberder wêze. Sadat wy it mear brûke’. Wy draaiden dat stiif sa leaf om: Wy moatte it Frysk mear brûke, sadat it sichtberder wurdt.

Eigen ûnderwiisynspeksje

De koälysje wol ‘meters meitsje’ mei it each op it ‘Taalplan Frysk 2030’. Dat hâldt ûnder oaren yn dat se ‘stribje (sic) nei in eigen ûnderwiisynspeksje, dy’t net allinnich sjocht nei it oanbod, mar ek nei de útfiering fan de taalprofilen’. Wy hoopje dat it har slagje sil, want komt it dêr no krekt net op oan?!

In goede saak is it fierder, dat by provinsjale subsydzjes it brûken fan it Frysk tenei in betingst wêze sil. Dat leit dochs ek yn ‘e reden, hiene wy de provinsje al ris te witten dien.

Posityf is ek it stimulearjen, ‘dat nijkommers dy’t yn de soarch komme te wurkjen Fryske taalles krije’. Tagelyk soe men wolle, dat álle nijkommers dat krije, likegoed as al dy lju dy’t hjir al withoelang wenje en wêr dan ek mar yn wurkje.

Wat der berikt wurdt

Nijsgjirrich is fansels, wat dizze koälysje taseit te berikken op it mêd fan de Fryske taal. Wel, dy soarget foar mear ryksjild foar it Frysk. Dy makket dêr ôfspraken foar. En dat is it dan wol sawat.

Oare saken dy’t ûnder ‘wat wy berikke’ neamd wurde, lizze dochs mear yn ‘e sfear fan wat de koälysje wól (‘mear omtinken foar ús Fryske skiednis’) en easket (‘behâld fan de folweardige learstoel Frysk op universitêr nivo’).

As it der op oankomt (en dat docht it), is it noch de meagere kant neist.

Reinder Reitsma,

ynterim foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging