Waarpraatsje:

Jûn is de loft foar in part berûn, mar it sil yn Fryslân wol drûch bliuwe. De wyn is wer noardwestlik en matich. Fannacht bliuwt dat sa. De temperatuer sakket oant 9 graden.

Moarnier is de sinne derby, mar der moat wol rekken holden wurde mei buien út it westen wei. Unwaar is net útsletten. De súdwestewyn draait nei it westen en is matich, by de kust lâns bytiden krêftich.

Yn ’e rin fan ’e middei komt der in ein oan de buien en komt de sinne der wer troch. De temperatuer sil amper boppe de 8 graden útkomme.

Moarntejûn is it drûch en sinnich. De westewyn draait stadich nei it súdwesten en is by de kust lâns matich; mear it lân yn swak.

Tongersdei wurdt it in frisse dei mei in protte rein. Fan freed ôf wurdt it wat waarmer, mar it bliuwt wif, mei geregeld (ûnwaars)buien. Yn it wykein is de sinne der wat mear by.