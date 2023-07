Waarpraatsje: wif mar net ûnaardich waar

Jûn is it aardich helder. De kâns op in bui is lyts. Der is net folle wyn, mar oan ’e kust waait it wat hurder, út westlike oant noardwestlike rjochting.

Fannacht is der ek wer in lytse kâns op in bui en miskien wurdt it hjir en dêr wat damp. Der is hast gjin wyn. De termometer sakket nei 9 graden.

Moarn begjint it mei sa no en dan wat sinne en der kin ris in bui komme. De hellet oan en komt út it westen.

De middeis nimt de bewolking ta en der kinne in pear buien foarkomme. Op plakken kin it swier waar wurde. De wyn is westlik.

De jûns klearret it op. De wyn bliuwt gelyk.

De kommende dagen is it waar wif en de temperatueren leger as trochstrings yn dizze tiid fan it jier.