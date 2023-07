Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

DE JOUWER – De skea troch de simmerstoarm fan woansdei is rûnom yn Fryslân noch goed te sjen. It sil op in soad plakken noch wol dagen en miskien wol in pear wike duorje ear’t alles opromme is. Freed en yn it wykein wurdt it waarm simmerwaar.

Tongersdeitenacht klearret it, nei alle gedachten, flink op en by hast gjin wyn wurdt it 10 graden.

Freed skynt de sinne wer hast de hiele dei en der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige súdeastewyn. De temperatuer leit tusken 24 en 27 graden.

Yn it wykein kin it op guon plakken hast tropysk waarm wurde.

Jan Brinksma