Waarpraatsje: Simmerwaar mei fan alles wat

Jûn en fannacht kin him hjir en dêr in bui foardwaan, mar op de measte plakken skynt de sinne en sil it drûch bliuwe. De wyn is súdwest en temperatuer sil oant sa’n 16 graden en faaks noch wol leger sakje.

Moarn krije we wif waar: sinne, wolken en soms bui. It wurdt 20 oant 23 graden en de súdwestewyn is matich, mar op it Waad en de Iselmar krêftich.

Freed en sneon is it foar it meastepart sinnich; de temperatuer kin aardich oprinne en der kinne sneontejûn bêste buien komme.