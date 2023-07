Waarpraatsje: Rûzich

DE JOUWER – It is al in pear dagen rûzich waar mei net al te hege temperatueren. It bliuwt foarearst gewoan simmerwaar, mar letter yn ‘e wike kin it wer hast tropysk waarm wurde.

Moandeitenacht kin der noch in bui falle. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns stiet earst noch wat mear wyn. It wurdt 13 graden.

Tiisdei skynt de sinne sa út en troch, mar letter kin der ek in bui falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad of 20.

Woansdei en tongersdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma