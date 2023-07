Waarpraatsje: reinige dei op komst

Jûn is it drûch en sinnich. De wyn draait fan it westen nei it súdwesten en is by de kust lâns matich oant frij krêftich; mear it lân yn nimt de wyn yn krêft ôf.

Fannacht begjint it út it súdwesten fan it lân wei te reinen, dat it sil efkes duorje ear’t it hjir is. De termometer sakket nei 11 graden. Der is in matige, súdlike wyn. By de kust lâns is dy sterker, wynkrêft 6.

Moarn is de loft berûn en reint it geregeld. It waait stevich, mei oan ’e kust wynkrêft 6-7. It sil sa’n 18, 19 graden wurde.

Jûns binne ek noch wat stevige buien te ferwachtsjen, miskien wol ei swier waar.

De dagen dêrnei bliuwt it wif en koel.

