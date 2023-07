Waarpraatsje: oanhâldend hinne en wer

Jûn en fannacht is de loft hjir en dêr berûn. De súdwestewyn jout him del, mar oan de kust bliuwt er matich. De minimumtemperatuer wurdt sa’n 17 graden.

Moarn is der aardich wat bewolking en geande de dei nimt de kâns op buien ta en dat kinne middeis fikse buien, mooglik mei tonger wurde. De temperatuer kin middeis oant 21 graden oprinne. Moarntejûn klearret de loft op, mar dat nimt net wei dat him noch wolris in bui foardwaan kin. De wyn komt út it súdwesten en is matich.

Snein hâlde we it wiffe waar en it sil frij fris wêze.

Waarnimmer