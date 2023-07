Waarpraatsje: moai simmerwaar

Fannacht bliuwt it drûch. De minimumtemperatuer is sa’n 13 graden. De súdwestewyn is oan see matich en boppe it fêstelân swak.

Moarnier earst is it drûch en by tiden skynt de sinne, ôfwiksele troch steapelwolken. Der is net folle wyn. Op it Waad is in matige westlike wyn.

Middeis is de sinne der ek wer by, mar op plakken is der kâns op in pear fikse buien en ûnwaar. Tusken de buien troch wurdt op syn heechst 23 graden. De súdwestewyn is matich.

De jûns is it drûch en it waait net bot.

Waarnimmer