Waarpraatsje: Minne woansdei

DE JOUWER – It wie tiisdei in kreaze simmerdei, mar it waar foar woansdei sjocht der hiel min út.

Tiisdeitenacht kin it flink reine. Der stiet in swakke oant matige súdeastewyn. Letter wurdt de wyn west oant noardwest en kin er frij krêftich oant krêftich wurde en by de kust lâns hurd en miskien wol stoarmich mei kâns op wynpûsten. It wurdt 13 graden.

Woansdei reint it hast oeral en op guon plakken kin it eazje. Der stiet in hiel soad wyn út it súdwesten oant westen en der is ek wer kâns op swiere wynpûsten. Benammen by de kust lâns en boppe de Iselmar kinne dy noch swierder wêze. Geandewei de dei wurdt it drûch en jout de wyn him stadichoan wer wat del. De temperatuer leit tusken 16 en 19 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it waarmer.

Jan Brinksma