Waarpraatsje: mear hjerst as simmer

De loft is jûn en fannacht ek noch berûn en sa út en troch reint it. Op it Waad kin swier waar foarkomme. De wyn komt út it súdwesten en is matich. De minimumtemperatuer sit om ende by de 17 graden.

Moarn oerdei hâlde we itselde waar. De termometer bliuwt by de 20 graden stykjen.

Moarntejûn wurdt de kâns op buien wat lytser.

De kommende dagen sit der suver gjin feroaring yn: tusken de buien ek wolris wat sinne. It bliuwt fris.