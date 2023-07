Waarpraatsje: koeler en ûngelikens waar op kommende wei

Jûn is de loft berûn, mar it sil wol drûch bliuwe. Fannacht is der kâns op motrein. De temperatuer sakket nei 14 graden en der is net folle wyn.

Moarnier is it skier en it reint op plakken. De westewyn is matich, oan see frij krêftich.

Moarntemiddei komt it sintsje der wat faker by, mar der kinne har ek buien foardwaan en der is in lytse kâns op ûnwaar. De matige wyn is noardwestlik. It kin sa’n 20 oant 22 graden wurde.

Moarntejûn bliuwt de wyn yn it noardwesten. Der wurdt gjin reinwetter ferwachte.

De kommende dagen sil it waar wakker hinne en wer wêze.