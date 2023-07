Waarpraatsje: Knap simmerwaar

Jûn en fannacht binne der opklearringen en bliuwt it drûch. Der is net folle wyn; oan see en op de Iselmar is in matige wyn, east út it súdwesten en letter út it súdeasten. De temperatuer sakket nei sa’n 17°C.

Moarnier is der wat bewolking, mar it bliuwt drûch. Der is in matige wyn út it suden; op de Iselmar en it Waad sil er no en dan wat oanhelje.

Moarntemiddei is it sinnich en drûch. De temperatuer kin op 23° en heger útkomme. Der is in matige wyn út it súdwesten dy’t op de Iselmar frij krêftich wurde kin.

Moarntejûn nimt de bewolking ta en kinne der in pear buien komme. De wyn is krekt as yn ’e middei.

Woansdei en tongersdei kin der sa no en dan in buike falle, mar de sinne is der ek geregeld by.

Waarnimmer