Waarpraatsje: it wol net rjocht simmerje

Jûn en fannacht sil it foar it meastepart drûch wurde of bliuwe. De noardwestlike wyn is oan de kust frij krêftich en fierder matich. De minimumtemperatuer wurdt sa’n 12 graden.

Datselde waar hâlde we moarnier, mar der kin wolris in bui lâns komme.

Moarntemiddei komt de sinne der bytiden by en it sil op de measte plakken drûch bliuwe. Waarmer as 19 graden wurdt it net. De wyn bliuwt noardwestlik, meast matich en oan de kust wat steviger.

Moarntejûn is der wat mear bewolking. Wat de wyn oangiet, gjin feroaring.

De kommende dagen bliuwt it waar wif en koel mei geregeld (ûnwaars)buien. Tongersdei wurdt in reinige die mei in protte wyn. Freed is it in bytsje nofliker.