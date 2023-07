Waarpraatsje: In stik rêstiger

DE JOUWER – It gie der woansdei yn Fryslân troch stoarm Poly bot om wei. It KNMI kundige foar Fryslân en in pear oare provinsjes koade read ôf en de helptsjinsten en gemeentewurken hiene in bealch fol wurk om de stoarmskea rûnom yn ‘e provinsje op te romjen. Yn IJmuiden waard woansdeitemoarn in wynpûst fan 146 kilometer yn ‘e oere fêstlein en dêr stie in skoft wynkrêft 11. In tige bysûndere dei. Fan tongersdei ôf wurdt it wer simmersk.

Woansdeitenacht kin der noch in bui falle. De súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet earst noch wat mear wyn. It wurdt 13 graden.

Tongersdei skynt de sinne geregeld, mar yn ‘e middei is der kâns op in bui. By in swakke oant matige súdweste- oan sudewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Freed, sneon en snein wurdt it waarm oant tige waarm.

Jan Brinksma