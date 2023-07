Waarpraatsje: In simmer mei wyn en buien, mar ek in protte sinne

Jûn sil de sinne noch lang trochskine. De wyn krimpt en is swak oant matich, op it Waad en de Iselmar frij krêftich.

Fannacht bliuwt it drûch. De temperatuer kin oant 15, mar op plakken en oant 11 graden sakje. De wyn sil net bot feroarje.

Moarnier is it sinnich, mar op it Waad kin der wolris in bui falle. Der is in matige súdwestewyn.

De middeis nimt de bewolking ta, mar der komt gjin reinwetter. De maksimumtemperatuer komt op it Waad net heger as 21 graden. Op it fêstelân wurdt it waarmer. De wyn is súd oant súdwest, swak oant matich. Jûns bliuwt it ek drûch en de wyn komt dan út it súdeasten.

Sneon is der geregeld sinne en it wurdt waarm. Letter is der kâns op buien. Snein in protte wyn en sa no en dan in bui.Temperatueren fan 20 oant 25 graden.

Waarnimmer