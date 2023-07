Waarpraatsje: Hiel waarm wykein

DE JOUWER – It waar giet dizze wike bot hinne en wer. Nei in swiere simmerstoarm krije wy no in hjit wykein. Takomme wike kuollet it wer ôf.

Sneon skynt de sinne de hiele dei en by in swakke oant matige eastewyn wurdt it mei 30 graden tropysk waarm.

Snein sil it lang net sa strieljend as sneon wurde en letter op de dei is der kâns op in rein- of tongerbui. De wyn komt út it westen en is swak. De temperatuer leit tusken 24 en 27 graden.

Moandei is it ek noch waarm mei sa út en troch sinne. De kâns op delslach is net hiel grut en de swakke oant matige wyn komt út it westen.

Jan Brinksma