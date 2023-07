Waarpraatsje: gjin moai wykeinwaar

Jûn en fannacht is it frij helder en bliuwt it drûch. De westlike wyn is matich. It wurdt sa’n 12 graden.

De dei begjint moarn op plakken sinnich, mar letter berint de loft en kinne der wat buien falle. De wyn giet nei it súdwesten en is matich.

Dat waar hâlde we de middeis en de jûns mei in maksimum temperatuer fan om de 18 graden hinne. Oan de kust is de wynkrêft 5 à 6.

Snein sil de temperatuer ek leech wêze en it waait dan frij stevich.

Moandei wurdt it wat waarmer, mar de kâns op buien en stevige wyn bliuwt.