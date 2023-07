Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

Jûn nimt de bewolking ta, mar oft der ek wetter út komt is mar de fraach. It bliuwt lang waarm, mar yn de neinacht sakket de temperatuer oant sa’n 16 graden.

Moarn sil it earst noch berûn wêze, mar de sinne brekt der hieltyd mear troch. Middeis kin der ris in bui lânskomme en der is in matige wyn út it westen oant súdwesten. Temperatuer: 21 graden.

Foar tongersdei wurdt sa no en dan in bui ferwachte, mar ek geregeld sinne. Fan freed ôf wurdt it waarmer en sneon liket it tropyske dei te wurden mei letter op ’e dei faaks ûnwaar.