Tresoar nimt seldsume snydselbank op yn kolleksje

Op 2 july 1947 stapten de 27-jierrige Cornelis (Cees) Joustra en 27-jierrige Bouk de Boer yn it houliksboatsje. Dat fierden se mei famylje en freonen yn kafee Bergsma yn Easterein. Spesjaal foar dat bysûndere barren makken freonen fan Cees in saneamde ‘schnitzelbank’. It dokumint is 76 jier letter noch yn goede steat en is dit jier oan Tresoar skonken. As ien fan de mar in pear argiven fan Nederlân is Tresoar no yn it besit fan in schnitzelbank.

In schnitzelbank – ek wol ‘sniselbank’ of ‘snydselbank’ – is in foardracht yn de foarm fan in steapelliet, dêr’t gebrûk by makke wurdt fan tapaslike tekeningen op in grutte rôle papier. Dy foardrachten wiene eartiids hiel populêr op feesten, lykas in brulloft, omdat it in manier is om in ûnderwerp of ferhaal op in ferrassende wize mei it publyk te dielen. De rymjende teksten by de tekeningen befetsje faak de nedige humor en binne meastentiids skreaun op muzyk. De tekeningen wurde op in prominint plak ophongen en dêrnei draacht ien de teksten foar.

Foar de brulloft fan Cees en Bouk yn 1947 makken de freonen fan de brêgeman gebrûk fan in rôle behang om Cees syn libbensferhaal op te ferbyldzjen. By it útrôljen fan it stik behang yn it restauraasje-atelier fan Tresoar ferskynt de iene nei de oare prachtige tekening, dy’t mei-inoar in dúdlik byld jouwe fan wat yn syn libben barde: fan syn berte oant de troudei mei ‘syn Bouk’. By elke tekening heart ek in gedicht, dat op losse fellen skreaun is.

Wat fuort opfalt, is de goede kondysje fan de seis meter lange schnitzelbank. “It behang komt út in tiid dat it papier fan minne kwaliteit wie. Trochdat dit eksimplaar al dy jierren oprôle op souder lein hat, is it papier inkeld oan de sydkanten en úteinen wat skansearre”, seit Klaas Roorda, konservearringsspesjalist by Tresoar. “Wy knappe dat yn ús eigen atelier op troch gebrûk te meitsjen fan tin Japansk papier, dêr’t we de efterkant fan it behang op de skansearre plakken mei ferstevigje. Sa giet de schnitzelbank wer jierren mei!”

Jan Cornelis en Marijke Joustra, de bern fan it breidspear, binne bliid dat de schnitzelbank yn de kolleksje fan Tresoar opnommen is, sadat dy foar de kommende generaasjes bewarre bliuwt. “In diel fan dizze schnitzelbank giet oer de tiid dy’t ús heit en syn freon Rients as twangarbeiders yn de Twadde Wrâldoarloch yn Dútslân trochbrochten”, fertelt Jan. “Us heit is oppakt fanwegen syn wurk yn in distribúsjekantoar yn Wommels en dat is ek op de tekeningen te sjen.” Marijke follet oan: “Wat ik bysûnder fyn, is dat ús heit op de tekeningen, oan de krollen op ’e holle, goed werom te kennen is. Us âlden binne de hiele tiid mei Rients en ’e frou befreone bleaun.”

Unyk oan de schnitzelbank fan Cees en Bouk is de kombinaasje fan sprutsen wurd mei muzyk. Yn it lêste gedicht wurdt nammentlik in lokwinsk oan it breidspear útsprutsen, dy’t op de meldij fan ‘It Heitelân’ skreaun is: ‘Dêr’t de dyk it lân omklammet’. Mei dat liet yn ’e holle kin men jin goed yntinke hoe’t it klonken hawwe moat op ’e brulloft dêr yn kafee Bergsma.

Fan moandei 3 july o/m freed 7 july is de seis meter lange schnitzelbank by Tresoar te besjen. Dan kin men op de stúdzjeseal de tekeningen op de behangrôle bewûnderje en de gedichten lêze.