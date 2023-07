Toerisme vs. reizgjen

Ynstjoerd



Jantien de Boer moat neffens har kollum ‘Onzin over reizen’ (LC, 1 july) yn neifolging fan filosofe Callard neat fan fiere (flean)reizen hawwe. Sy wol hawwe dat lju dy’t har foarsteane op reiswille in ekstreem gebrek oan fantasy hawwe. In nuvere ferliking. Ik tocht just dat minsken dy’t nea fierder west hawwe as it eigen lân, oan in gebrek oan fantasy lije. Ik hear wolris sizzen: “Fryslân is sa moai, wêrom soene wy earne oars hinne gean?” Yndied is Fryslân prachtich, mar der is mear op de wrâld te sjen! Is antipaty tsjin reizgjen net benammen eangst foar it ûnbekende of jaloezy?

Neffens my hellet Jantien toerisme en reizgjen trochinoar. Ik beskôgje fleanen net as reizgjen, it is in foarm fan ferfier. Om tiid te sparjen is fleanen soms net te mijen, mar oars jou ik de foarkar oan trein, boat of auto. As it der allinnich om giet ferfierd te wurden nei in eksoatysk strân om dy dêr brún bakke te litten, neam ik dat gjin reizgjen. In echte reizger wol oare kultueren kennen leare en minsken mei in oare eftergrûn moetsje. Ik bin derfan oertsjûge dat it goed foar de wrâldfrede wêze soe as minsken mear nei oare lannen reizgje soene. Kennis fan oare kultueren laat ta in bredere blik op de wrâld en ta minder diskriminaasje en rasisme.

Jantien stelt (nochal elitêr) dat je troch te reizgjen net ‘intellectueel verheven’ wêze soene, wat dat dan ek wêze mei. Mar bist dat wol troch dy thús efter de geranium del te jaan en te bearen hoefolle better oft it libben hjir is as yn fiere lannen? Jantien komt oansetten mei horrorferhalen oer hoe ferskriklik it tagiet yn beskate lannen. Dat soe normaal wêze. Ik leau dêr neat fan, it binne útwaaksen. Ik tink dat antipaty tsjin reizgjen foaral troch eangst foar it ûnbekende komt.

Sels haw ik reizge nei fiere lannen rûnom yn de wrâld, mar sokke ferskriklike dingen as Jantien beskriuwt haw ik nea meimakke. Ik haw bgl. as studint mei in pear maten in healjier yn in âld VW-buske troch East-Europa en it Midden-Easten nei Afganistan reizge en wy troffen foaral freonlike en gastfrije minsken. Ik haw doe safolle yndrukken opdien, dat ik myn hiele libben dêr foardiel fan hân haw. Ik soe tsjin Jantien sizze wolle: stap oer dyn foaroardielen hinne en gean op reis! Silst der gjin spyt fan krije.

Jehannes Elzinga, Frjentsjer