Tal skuorreynbraken yn Fryslân mei 10% tanommen

Ynbrekkers slaan yn 2023 folle faker as ferline jier harren slach yn Fryske skuorren en garaazjes. De earste seis moanne fan dit jier is der 142 kear ynbrutsen yn dat soarte bygebouwen: in tanimming fan 10,1% neffens deselde perioade ferline jier. Lanlik naam dat yn deselde tiid mei 8,9% ta. Der binne fan gemeente ta gemeente wol grutte ferskillen. Dat docht bliken út ûndersyk fan Independer op basis fan data fan de plysje.

Benammen yn Ljouwert naam it tal skuorreynbraken dit jier sterk ta. It earste healjier wiene der tsien ynsidinten mear as yn deselde perioade yn 2022. Ut De Fryske Marren komt better nijs. Dêr naam it tal ynbraken yn skuorren just ôf (-3). Yn acht Fryske gemeenten bleau it tal ynbraken gelyk.

Hjir waard it faakst yn skuorren ynbrutsen

Elektryske fytsen, barbekjûs en ark: wêr giet it yn Fryslân it faakst ferkeard? Ynbrekkers slaan noch hieltyd it faakst yn Ljouwert ta. It ôfrûne healjier waard dêr al 67 kear yn skuorren ynbrutsen. Dat komt del op hast in treddepart fan alle ynsidinten yn de hiele provinsje. Yn Súdwest-Fryslân (15) giet it ek faak mis, folge troch It Hearrenfean (14). Yn de oare gemeenten waard gâns minder yn skuorren ynbrutsen. Op de Fryske Waadeilannen barde dat yn deselde tiid hielendal net.

It is wichtich om skuorren mei deeglike slotten en skoattels ôf te sluten. Fersekerders fergoedzje allinnich as de romte goed ôfsletten wie. As de skuordoar gewoan iepen stie, jildt de dekking net.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is hjir te finen.