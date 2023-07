Súd-Europa set him skrep foar noch mear tige hjitte dagen

De hjitteweach dy’t grutte parten fan Súd-Europa al in skoftke teheisteret, driget de kommende dagen noch ekstremer te wurden. Waarorganisaasje WMO fan de Feriene Naasjes warskôget foar temperatueren fan boppe de fjirtich graden, dêr’t it nachts net foldwaande by ôfkuollet. Dat laat neffens de WMO ta in heger risiko op slimme klachten oangeande de sûnens, lykas hertoanfallen.

“It measte omtinken giet út nei de hege temperatueren oerdeis, wylst it just de temperatueren nachts binne dy’t foar de sûnens de grutste swierrichheden opsmite kinne. Benammen foar kwetsbere minsken”, stelt de waarorganisaasje. Yn tweintich Italiaanske stêden jildt koade read fanwegen temperatueren om of boppe de fjirtich graden, lit it ministearje foar Folkssûnens witte. Yn Rome waard in nij waarmterekôr metten. It waard 41,8 graden yn de Italiaanske haadstêd. It rekôr út 2007 stie op 40,5 graden.

De Spaanske meteorologyske tsjinst hat foar in tal regio’s it heechste waaralarm ôfjûn. Yn ’e midden fan it lân waard it goed fjirtich graden. Op Mallorca tikke de termometer oan ’e ein fan ’e middei 41 graden oan. Yn Grikelân kin de kommende dagen temperatuer ek boppe de fjirtich graden útkomme, benammen yn it westen fan it lân. De nasjonale waarstsjinst seit dat de ekstreme hjitte noch dagen lang oanhâlde kin.

WMO-sjef Petteri Taalas leit in dúdlik ferbân tusken de hjitteweach en klimaatferoaring. “It ekstreme waar komt yn ús opwaarmjende klimaat hieltyd faker foar en hat in grutte ynfloed op ús sûnens, ekosystemen, ekonomyen, lânbou, enerzjy en de wetterfoarsjenning. Dat beklammet de driuwende needsaak om de útstjit fan broeikasgassen sa gau en hurd mooglik tebek te kringen.”