Siuwsk stroomnetwurk sit fol

Grutte bedriuwen yn Seelân kinne foarearst gjin nije stroomoansluting krije. It elektrisiteitsnet is fol, meldt netbehearder Tennet. Grutferbrûkers dy’t harren besteande oansluting útwreidzje wolle, moatte wachtsje, lykas nijkommers. Foar húshâldens en lytsere bedriuwen is der noch wol plak op it stroomnet.

Troch de groeiende fraach nei wetterstoffabriken, grutte batterijen en de elektrifikaasje fan de yndustry kin de fraach nei mear stroomtransport net mear byholden wurde, seit Tennet. Op it stuit leit by de netbehearder in oanfraach fan 3,5 gigawatt oan ekstra fermogen. “Dat is te ferlykjen mei acht kear it hjoeddeiske ferbrûk en trije kear it hjoeddeiske fermogen fan de provinsje Seelân”, seit Eefje van Gorp fan Tennet yn it NOS Radio 1 Sjoernaal.

It hjoeddeiske heechspanningsnet yn de provinsje is net foar dy ferduorsuming ûntwurpen. Der wurdt ûnderwilens oan in útwreiding wurke, mar de fraach nei elektrisiteit giet folle rapper as dat it net útwreide wurde kin, seit Tennet. Fan hjoed ôf komme grutferbrûkers dy’t in oansluting of in útwreiding wolle, op in wachtlist te stean. Dat jildt foar alle grutferbrûkers yn ’e provinsje, ek oansletten klanten op it regionale elektrisiteitsnet fan netbehearder Stedin. Fierder wol Tennet ûndersykje oft it saneamde ‘spitsmijen’ foarearst in oplossing is. Bedriuwen krije dan it fersyk oft se op pykmominten minder stroom ferbrûke kinne. It giet om sa’i tritich oant fjirtich oere yn ’e moanne. As bedriuwen yn dy oeren gjin of minder stroom ferbrûke, kinne wer klanten oansletten wurde.

Underwilens wurdt wurke oan in útwreiding fan it stroomnet yn ’e provinsje. “Dêr sille wy de kommende tsien jier foar nedich hawwe”, seit Martin Martens, regiobehearder by netbehearder Stedin, tsjin Omrop Seelân. “Benammen it bedriuwslibben sil dat fernimme.” Tennet en netbehearder Stedin ynvestearje de kommende tsien jier sa’n twa miljard euro yn dy útwreiding.

Seelân is net de earste provinsje dêr’t it elektrisiteitsnet oan syn maksimale kapasiteit sit. Earder barde dat al yn Oerisel, Limburch en Noard-Brabân. Dêr bliek it ‘spitsmijen’ in útkomst; dêrtroch kaam foar nije grutferbrûkers wer plak op it net frij.