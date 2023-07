Seeltersk-Kontoor biedt wurkatelier oer taalpsychology oan yn Ramsloh

It Seeltersk Kontoor biedt op 28 augustus in wurkatelier Spraakpsychology oan. Dosint is Tjallien Kalsbeek. It wurkatelier rjochtet him op taal, meartaligens en taalferoaring. De dielnimmers leare wat psychologen ûntdutsen hawwe oer it omgean mei talen en ferkenne hoe’t se yn it deistich libben omgeane mei meartaligens. Eardere dielnimmers beskreaune it wurkatelier mei de wurden “Net dreech, mar hielendal cool!”

It wurkatelier waard ûntwikkele as ûnderdiel fan it troch de EU finansiere ynternasjonale LISTEN-projekt. It is al ferskate kearen oanbean yn de regio’s West-Fryslân, Wales, Ierlân, Kataloanië en ûnder de Hongaarske minderheid yn Roemenië. Oant no ta koene yn Sealterlân allinnich organisaasjes meidwaan, mar de dosint biedt no ek in oantal wurkateliers oan dêr’t elkenien him foar oanmelde kin.

Foarkennis is net nedich

It wurkatelier is op 28 augustus 2023 fan 19.00 oant 21.30 oere yn it Sealterske gemeentehûs yn Ramsloh. Meidwaan is fergees. As de dielnimmers wolle, wurdt in pear wike letter in ferfolchgearkomste organisearre om de resultaten te bepraten.

Belangstellenden kinne har oanmelde by de dosint op kalsbeek@saterland.de of telefoanysk op 0031 6531 37 982. Omdat de groepsgrutte beheind is ta maksimaal tsien dielnimmers, jildt it folgjende: wa’t it earst yn ’e roef komt, hat it earst plak. Meidwaan is fergees.

Koarte beskriuwing fan it wurkatelier

As men it oer talen hat, hat men it ek oer wikseljen: wannear skeakelet men oer nei in oare taal? Pas ik my bewust of ûnbewust oan de taalkar fan de petearpartner oan? Soms is de kar ûnbewust en praat men automatysk de mearderheidstaal, it Heechdútsk. Mar wêrom eins?

It wurkatelier giet oer de eigen taalkar. Der wurdt praat oer it brûken fan jins eigen taal en oer hokker taal men kiest. It wichtichste is: elke kar is goed, salang’t it goed trochtocht is en foar jinsels yn oarder is. Der is gjin ferkearde taalkar. Dielnimmers ûndersykje wêrom’t se fan taal wikselje en oft sy en harren petearpartners der bliid mei binne of net. Doel is om taalbewuster te wurden, wat helpe kin om lytse talen yn Europa libben te hâlden. It idee is dat it nijsgjirrich is om te witten wat der efter jins taalkar sit en dy fan freonen en kollega’s. Men bestudearret de psychology fan taal. As men ​​mear wit oer de eftergrûn fan it wikseljen, dan kin men besykje jins hâlden en dragen sels oan te passen. It is te sjen as in spultsje. En men kin ek ûntdekke dat wikseljen in gewoante is dy’t feroare wurde kin. Wat bart der as men jins eardere oannamen loslit? De dielnimmers ûntwikkelje mei de dosint in strategy om har taalbewuster te op te stellen.

