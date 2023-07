Scanauto kontrolearret ferkeard parkearre reau yn Ljouwert

Fan moandei 3 july ôf rydt in scanauto troch Ljouwert. Dy auto lêst kentekens fan stilsteand reau út en kontrolearret oft dy net klandestyn parkearre steane. As dat wol it gefal is giet der in sinjaal nei de hanthaveners. Dy fytse dan nei it reau ta en kontrolearje it opnij. Hja skriuwe in boete út as dat nedich is.

Ferkeard parkearre

In auto stiet ferkeard parkearre as der gjin parkearfergunning is. Of as der net foar it parkearjen betelle is. De scanauto is keppele oan de betelautomaten by parkearplakken, dêr’t men it kenteken by ynfiert. Of oan apps dêr’t men mei registrearret en betellet om earne te parkearjen. De scanauto jout ek in sinjaal troch as in auto bygelyks op ’e stoepe parkearre stiet.

Testfaze

It kontrolearjen mei de scanauto begjint mei in testfaze fan twa moanne. Yn dy tiid wurdt test oft alle digitale keppelingen wurkje en oft de scanauto de juste sinjalen nei de hanthaveners jout. De hanthaveners leare sa om mei de scanauto en de byhearrende software te wurkjen. De testers skriuwe gjin boeten út, mar de normale parkearkontrôles geane gewoan troch. Hanthaveners kinne dan – krekt as no – boeten útskriuwe.