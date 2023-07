Presintaasje nij Bûsboekje op 20 july yn Wyns

It nij Bûsboekje 2024, edysje 49, sil op tongersdei 20 july fan 17.00 oant 19.00 oere presintearre wurde. De redaksje wol nigethawwers dêrfoar útnûgje.

De presintaasje sil wêze yn it Proeflokaal fan Grutte Pier Brouwerij, Bartlehiem 23, 9091 BH, Wyns. Jan Arendz en Marijke Geertsma sille foarút sjen nei harren nije foarstelling Fêste Grûn, dy’t yn oktober yn premjêre giet. Plak en presintaasje hawwe te krijen mei it tema fan it Bûsboekje 2024. Wat it tema is, wurdt noch efkes stilholden. Der sil ek in gelegenheid wêze foar in rûnlieding troch de brouwerij.

Yn ferbân mei de fersoarging heart de redaksje graach wa’t komt. Dat kin troch in reaksje te stjoeren nei: klaasjohan@yahoo.com.