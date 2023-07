Preemje autofersekering giet yn ien jier mei 20% omheech

In protte autobesitters sille bot skrikke as se de nije fersekeringspoalis lêze. Neffens juny ferline jier is de preemje mei mar leafst 19,6% omheech gien, docht bliken út ûndersyk fan ferlikingsside Independer. Dat komt del op in trochsneed preemjeferheging fan 160 euro yn ien jier. Yn sân jier tiid is de preemje foar de WA-fersekering sels ferdûbele. Trochdat de kâns op skea net oeral like grut is, binne der grutte regionale ferskillen.

Oare autofersekeringen binne neffens Independer it ôfrûne jier ek flink omheech gien. De all-riskfersekering gie yn in jier mei yn trochsneed 8% omheech; konsuminten moasten foar dy fersekering yn trochsneed 80 euro mear betelje. De WA+ gie yn trochsneed sels 15,1% omheech, wat delkomt op € 118,90 ekstra. Yn Fryslân kaam de trochsneed ferheging fan dy trije fersekeringen byinoar op 15,0% (+ € 101).

Reden fan stiging

De ûntwikkeling fan de preemje giet lykop mei dy fan de merk. Sa namen bygelyks de ferkearsûngelokken yn 2022 ta neffens 2021 mei goed 10%. Mar ek reparaasjes binne der it ôfrûne jier net goedkeaper op wurden. Tink oan tanommen kosten fan leanen en ûnderdielen foar reparaasje. Al dy faktoaren hawwe syn útwurking op de hichte fan de preemje.

Ferskillen yn dekking

Wa’t in auto hat is ferplichte om in WA-fersekering ôf te sluten. Skea dy’t men oan in oare auto tabringt is yn de measte gefallen fersekere. De skea oan de eigen auto is dat net. De WA+-fersekering wurdt ek wol in beheinde kaskodekking neamd. Dêr is skea oan de eigen auto foar beskate ûnderdielen wol mei fersekere. De wiidweidichste en dus ek djoerste fersekering is de all-riskautofersekering. Dan is men ek fersekere foar skea oan de eigen auto. “As we nei al dy fersekeringen byinoar sjogge, dan is yn de perioade fan sân jier en twa moanne de preemje ferdûbele. In fikse ferheging dus”, seit auto-ekspert Menno Dijcks fan Independer.

De grutste ferheging yn Noard-Nederlân

Yn alle provinsjes gie de trochsneed autopreemje omheech. Drinte (+16,2%), Fryslân (+15,9%) en Grinslân (+15,8%) notearren de heechste prosintuele ferheging. Drinten komme ek yn absolute sin der it minst ôf mei in trochsneed ferheging fan € 110 jiers. Brabanners komme der yn ferhâlding geunstich ôf mei in ferheging fan ‘mar’ 9,5% ferlike mei deselde perioade yn 2022.

Heechste preemje yn Rânestêd

Yn absolute sin betelje se yn Súd-Hollân en Noard-Hollân al jierren de heechste preemje. Ferlike mei deselde perioade ferline jier betelje minsken yn Súd-Hollân no yn trochsneed € 107 mear. Dat komt del op € 1.030 jiers. Yn Noard-Hollân (€ 950) en Utert (€ 915) betelje ynwenners ek in behoarlike jierpreemje foar de autofersekering. Dat is de trochsneed preemje fan de WA-, WA+ en all-riskfersekeringen.

Mear ynformaasje oer de preemjeferhegingen de provinsje is hjir te finen.