Orang-oetans kinne twa lûden tagelyk meitsje, krekt as beatboxers

Orang-oetans kinne twa lûden tagelyk meitsje, docht bliken út in ûndersyk fan de Universiteit fan Warwich yn Grut-Brittannië. De iennige oare libbene wêzens dy’t dat foarinoar krije, binne sjongfûgels en beatboxers.

De Britske ûndersikers observearren twa groepen orang-oetans op Borneo en Sumatra. It ûndersyk, dat 3800 oere yn beslach naam, toande oan dat apen de lûden doelbewust ynsette. De mantsje-apen brûke de lûden as se in gefjocht oangeane, de wyfkes om foar in rôfdier te warskôgjen.

By minsken is it tagelyk meitsjen fan twa lûden seldsumer. Adriano Lameira, ien fan de haaddosinten oan de Universiteit fan Warwich, seit yn it ûndersyk dat minsken de lippen, tonge en kaak brûke om de stimleaze klanken te produsearjen. Dat binne by ús bygelyks de bylûden p, t, k en s. Us strôtbol yn kombinaasje mei de útazeme lucht soarget dan wer foar de stimhawwende klanken. Yn it Frysk en Nederlânsk binne alle klinkers stimhawwend, mar bygelyks ek de bylûden b, d, v en n.

Beatboxers as ús foarâlden

Meiskriuwer en ûndersiker Madeleine Hardus heakket deroan ta: “Minsken produsearje komselden tagelyk stimhawwende en stimleaze lûden. De útsûndering is beatboxing: in betûfte fokale útfiering dy’t de komplekse beats fan hiphopmuzyk neidocht.” Dat minsken anatomysk sjoen by steat binne om te beatboxen, rôp by de ûndersikers fragen op wêr’t dy feardigens wei komt. No witte se dat it antwurd yn de evolúsje lizze kinne soe; ús foarâlden koene it.

“It soe wêze kinne dat de iere minsklike taal op in soarte fan beatboxing like, foardat de evolúsje de taal yn de bylûd-lûdstruktuer dy’t we hjoed kenne organisearre”, seit Lameira.