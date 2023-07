Oprop foar unike keunstpresintaasje mei Museumnacht yn Frysk Museum

Op sneon 30 septimber wurdt de twadde edysje fan de Museumnacht FRL holden. It Frysk Museum organisearret mei Keunstinisjatyf VHDG yn de Museumnacht in unike útstalling-foar-ien-nacht op ferrassende plakken yn it museum. Foar dy manifestaasje skriuwe de organisaasjes in iepen oprop út foar besiele keunstners út ferskillende dissiplines en dy’t wenje en/of wurkje yn Fryslân en ûnderdiel fan dat nachtlik programma wêze wolle.

Byldzjend keunstners, útfierend keunstners, minsken dy’t mei fideo of lûd wurkje, of in ynteraktyf keunstwurkatelier ûntwurpen hawwe, kinne reagearje op de iepen oprop fan VHDG en it Frysk Museum. De betingsten binne te finen op www.friesmuseum.nl/opencall. De oprop is foar elkenien, fan keunstners mei ûnderfining, of sûnder oplieding, oant jonge makkers en minsken dy’t krekt ôfstudearre binne.

Njonken de bysûndere sfear fan in nachtlike museumbesite is der in unyk programma mei muzyk, útfieringen, lêzingen en ferhalen yn musea yn hiel Fryslân. Dit jier wurkje musea en ferskillende oare kulturele ynstellingen wer gear om in jongere doelgroep te stimulearjen om kultuer en musea te ûntdekken. Op 30 septimber stiet it Frysk Museum yn it teken fan de Museumnacht. It museum fynt it dan ek wichtich dat de ynstjoerde wurken foar dy doelgroep nijsgjirrich binne.

Sjoch op www.friesmuseum.nl foar mear ynformaasje.