North Sea Jazz 2023 op radio, telefyzje en ynternet

De NTR besteget lykas wenst wiidweidich omtinken oan North Sea Jazz op telefyzje, radio en ynternet. Dit jier binne mar leafst trije streekrjochte útstjoeringen te sjen op NPO 2. Fierder besteegje NPO Radio 2, NPO 2, NPO Soul & Jazz en NPO 2 Extra ek folop omtinken oan it ynternasjonaal ferneamde festival dat yn it teken stiet fan jazz, blues, soul, funk, hip hop, r&b en mear.

The Diaspora Suite – freed 7 july, 23.10 oere by de NTR op NPO 2

Presintaasje: Pink Oculus (Esperanza Denswil)

In bysûndere ôftraap dit jier op North Sea Jazz 2023 mei The Diaspora Suite: in konsert dêr’t it fieren fan ferskaat sintraal yn stiet. Begelaat troch it Metropole Orkest ûnder lieding fan Jules Buckley bringe nasjonale en ynternasjonale artysten, skriuwers en musisy it diasporaferhaal anno 2023 yn wurd en klank. Mei ûnder oaren Typhoon, Laura Mvula, Corinne Bailey Rae en Shirma Rouse.

North Sea Jazz live – 8 en 9 july om 22.10 oere by de NTR op NPO 2

Presintaasje: Winfried Baijens, Andrew Makkinga en Pink Oculus

Op sneon 8 en 9 july docht de NTR streekrjocht ferslach fan North Sea Jazz yn Rotterdam. Dat betsjut in protte muzyk, konserten, reportaazjes, fraachpetearen en ympresjes efter de skermen. Mei dit jier optredens fan ûnder oaren Lizzo, Buddy Guy, Little Simz, Teskey Brothers, Jacob Banks, Yussef Dayes, Marcus Miller, Ben l’Oncle Soul, Danielle Ponder, Stormzy, Yannick Hiwat (mei de North Sea Jazz-komposysje-opdracht), Kurt Elling, Jill Scott, Seal, Salif Keita, Sven Hammond Big Band, Typhoon, Ronald Snijders, Mononeon, Camille George en noch folle mear.

NPO Soul&Jazz podcasts

Andrew Makkinga nimt alle dagen de podcast Makkinga Moves op, dêr’t er op it poadium fan NSJ Talks in fraachpetear mei in artyst fan North Sea Jazz yn hat. Hy praat ûnder oaren mei Kenny Garrett en Cymande. Saksofoanist en presintator Benjamin Herman is ek oanwêzich. Foar syn podcast Get In nimt er trije spesjale ôfleveringen op mei North Sea Jazz. Dêryn praat er mei jonge talinten dy’t op it festival optrede.

NPO 2 Extra – fan moandei 10 july o/m snein 16 july om 23.00 te sjen

Nei it festival fersoarget NTR op NPO 2 extra de North Sea Jazz 2023 neiwille. Yn sân ôfleveringen is it neigenietsjen fan North Sea Jazz 2023 yn lekker lange konsertblokken, mei in protte noch net earder útstjoerd materiaal. Winfried Baijens en Andrew Makkinga presintearje. De podcasts wurde mei en flak nei it festival publisearre.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 docht mei it North Sea Jazz-wykein folop ferslach fan it festival. Mei streekrjochte útstjoeringen út de NPO Radio 2-studio op it festivalterrein wei, fraachpetearen mei North Sea Jazz-artysten en in protte livemuzyk. Op sneon 8 july presintearret NPO Radio 2 Soul Night Live fan North Sea Jazz ôf. Tusken 18.00 en 20.00 oere binne NPO Radio 2-dj’s Wouter van der Goes en Frank van het Hof streekrjocht op it festival te hearren, folge troch Corné Klijn oant 22.00 oere. Morad El Ouakili slút de sneontejûn ôf tusken 22.00 en 00.00 oere.

Op snein presintearret Leo Blokhuis De Verrukkelijke 15 út de NPO Radio 2-studio wei, fan 18.00 oant 19.00 oere. Dêrnei ûntfangt er gasten yn de studio, is der in protte romte foar livemuzyk fan North Sea Jazz en fraachpetearen mei artysten. Besikers kinne it hiele wykein terjochte by de NPO Radio 2 Soul & Jazz lounge om dêr fan de optredens op it festival te genietsjen.