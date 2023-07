Noardfrysk foar it earst brûkt foar útsprekken amtseed

Op 28 juny is it Noardfrysk foar it earst brûkt om de amtseed út te sprekken.

Dat waard dien troch frou Thora Kahl, dy’t ynsward waard as plakferfangend boargemaster fan de gemeente Risem-Loonham / Risum-Lindholm. Net ien hie dat earder dien, ek omdat net dúdlik wie oft de wet fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein soks wol tastie.

De ynswarring gie wat dreech, omdat de tekst yn it Dútsk rigel foar rigel foarsein waard. Oars wurdt dat letterlik neisein, mar Thora Kahl moast him oersette en dat koe net altyd letterlik.

Besjoch in filmke fan Johan Hardon-Hansen: