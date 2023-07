Nije stap set yn ûntwikkeling feiligere fyts

Yn it Provinsjehûs binne ôfrûne tongersdei twa prototypen fan in nij type fyts presintearre. De prototypen binne in fierdere útwurking fan in idee foar in feiligere fyts, dat de Nasjonale Ferkearsfeilichheidsprijs 2022 wûn.

Provinsje Fryslân fungearre as opdrachtjouwer foar de ûntwikkeling fan de prototypes en stelde dêr 30.000 euro foar beskikber. “It tal ûngelokken yn it ferkear nimt ta”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “Hieltyd faker binne der âldere fytsers by belutsen. Mei dêrom fine wy it wichtich om by te dragen oan ynnovative ideeën foar it ferbetterjen fan de ferkearsfeiligens.”

Produsinten

Oan ferskate produsinten is in offerte frege foar it meitsjen fan in ferfolchprototype. Uteinlik is de earste opdracht ferliend oan de firma Altena Bike út Heesch. Dat hat in avansearre prototype opsmiten. De twadde opdracht is ferliend oan de firma Hollebrandse Engineering út Rotterdam. Dat levere mear in basisferzje op, dy’t tichter by it ûntwerp bliuwt.

Ferfolch

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) docht yn ’e hjerst in ûndersyk ûnder brûkers fan it nije type fyts. Provinsje Fryslân hat it Verkeers Educatie Centrum yn Drachten as ûndersykslokaasje oanbean. De ferwachting is dat de ûndersyksresultaten en de prototypes yn april 2024 nasjonaal by it Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) presintearre wurde kinne.

It priiswinnende idee foar in feiligere fyts kaam fan âld-SWOV-meiwurker Piet Noordzij. Hy betocht twa technyske oanpassingen foar besteande (e-)fytsen. In ferlege opstapseal troch in sealpinneferlinger, dy’t dochs heech genôch sit yn ferhâlding ta de hichte fan de trapers. En dûbele, meikanteljende foartsjillen, sadat de fyts skean gean kin yn de bocht en dochs beide foartsjillen oan ’e grûn hâldt.