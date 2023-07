Nij Ryksswurd ‘The Elizabeth’ foar Kening Charles yn Skotlân

Der leit in nij Ryksswurd op Kening Charles te wachtsjen as er fan ’e wike foar it earst offisjeel yn Skotlân komt. Nei fiifhûndert jier is it âlde foar gebrûk te fragyl wurden.

De Skotske kroanjuwielen, Seudan a’ Chrùin Albannaich yn it Gaelic, binne de âldste fan de Britske eilannen. De skepter stammet al út 1494, it Ryksswurd is mar trettjin jier jonger. Dat symboal fan de keninklike macht waard yn 1507 troch paus Julius II oan de Skotske Kening Jacobus IV skonken. Mei de kroan fan Skotlân waarden dy regalia fan 1543 ôf brûkt foar Skotske kroaningen, begjinnend mei de njoggen moanne âlde Mary, Queen of Scots. Sûnt it lân yn it Feriene Keninkryk opgie, is it wenstich dat se oanwêzich binne as it steatshaad nei de kroaning foar in tanktsjinst nei Edinburgh komt.

Mei’t it âlde swurd te kwetsber waard, is 25.000 euro útlutsen om in nijen te meitsjen. Foar it fergulde hânfet hat de ûntwerper him ynspirearje litten troch it sinnebyld fan Skotlân, de stikel. Yn de pommel, it tsjingewicht yn it hânfet, is hûnderten miljoenen jierren âlde gneis fan it eilân Iona ferwurke, it fûnemintsstientme fan it Britske keninkryk. “Ik woe wat meitsje dat echt Skotlân fertsjintwurdiget, sûnder fuortdaliks Skotske terriërs of wiskyflessen te brûken”, leit ûntwerper Mark Dennis út. “Ik woe wat dat ûnskiedber mei it lân, de symboalen en it wêzen fan Skotlân ferbûn wie.”

Op ’e iene kant fan it hânfet stiet de Skotske keninklike wapenspreuk ‘In my defens God me defend’, op ’e oare kant it biedwurd fan de heechste Skotske ridderoarder ‘Nemo me impue lacessit’, net ien terget my straffeleas. De makkers hawwe it pronkstik eare mei de namme fan de ferline jier ferstoarne Keninginne: The Elizabeth. De Skotske premier Humza Yousaf fynt it wapen in moaie oanfolling op de regalia dy’t al in heal milennium foar seremoanjes yn syn lân brûkt wurde. “Untwurpen en makke troch in stikmannich fan Skotlâns bêste ambachtslju, is it Elizabethswurd in tapaslik earbetoan oan de ferstoarne Keninginne, no’t we ús op de komst fan de nije Kening en Keninginne tariede.”

Charles’ Blide Yntree yn Skotlân is kommende woansdei mei in parade fan militêren en ferieningen oer de Royal Mile yn Edinburgh. Dêrnei folget in tanktsjinst yn de St. Giles’ Cathedral, it plak dêr’t Skotlân ferline jier septimber noch ôfskied fan syn mem naam nei har ferstjerren op it Skotske simmerferbliuw Balmoral.

Nei de feestlikheden binne alle kroanjuwielen lykas wenst wer te bewûnderjen yn Edinburgh Castle.