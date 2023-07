Nij Natura 2000-behearplan foar Fryske Marregebiet

Der is in nij Natura 2000-behearplan foar it Fryske Marregebiet. Under dat gebiet falle de Natura 2000-gebieten it Snitsermargebiet, Aldegeaster Brekken, Fluezen en omkriten en de Wite en Swarte Brekken. Deputearre Steaten stelden it plan foar de twadde behearplanperioade op 18 july fêst.

It nije behearplan ferskilt op ynhâld net folle mei swyn foargonger. Wichtich bliuwt de ynset op de ûntwikkeling fan wiete gerslannen, sompe en wetterfegetaasjes lykas ielstikel. Dêrtroch ûntstiet gaadlik libbensgebiet foar kwetsbere soarten as it bûnte reidhintsje, de noardske wrotmûs en de marflearmûs. In oar wichtich punt fan omtinken is it bewarjen fan rêst yn it winterskoft en foar de oerwinterjende wetterfûgels lykas de lytse seachbek en de smjunt. Om kânsen en knyppunten foar ferskate soarten en aktiviteiten goed yn kaart te bringen, is der noch wol oanfoljend ûndersyk nedich. Dêr wurdt yn it nije plan in begjin mei makke. Op basis fan de ûndersiken sille yn de rintiid fan dit plan mooglik oanfoljende maatregels foarsteld en útfierd wurde.

Natuerdoelanalyzen en feibeslút

De ôfrûne perioade makke de provinsje Fryslân natuerdoelanalyzen foar de stikstofgefoelige natuergebieten. Omdat yn de Aldegeaster brekken, Fluezen en omkriten ein ferline jier in tal nije stikstofgefoelige habitattypen en twa oanfoljende soarten oanwiisd binne troch de minister (it Wizigingsbeslút Habitatrjochtlinegebieten fanwege oanwêzige wearden, ek wol it ‘feibeslút’ neamd), is ek foar dat gebiet in (ferkoarte) natuerdoelanalyze makke. Krekt as yn it behearplan binne dy nij oanwiisde doelen (noch) net yn de natuerdoelanalyze meinommen. De provinsje is yn berop gien tsjin de oanwizing fan de stikstofgefoelige habitattypen en wol dat earst ôfwachtsje. Dêrnei sille de nije doelen út it feibeslút binnen trije jier opnommen wurde yn it behearplan.

Reaksjes en nije perioade fan op besjen lizzen

It plan lei yn de maitiid op besjen. Belanghawwers koene doe in sjenswize yntsjinje. Nei oanlieding fan de yntsjinne reaksjes is it plan hast gelyk bleaun. Yntsjinners fan in sjenswize krigen dêr berjocht oer. It is mooglik om yn berop te gean tsjin it nije behearplan. Dêrfoar lizze it behearsplan en de reaksjenota (dêr’t de reaksje fan de provinsje op de yntsjinne sjenswizen yn stiet) op besjen fan 22 july oant 2 septimber. De reaksjenota, it nije behearplan en ynformaasje oer yn berop gean is te finen op www.fryslan.frl/natura2000.