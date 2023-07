Ljibbe de Loopein (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Ljibbe de Loopein

Ljibbe de Loopein

waggelet hiel wat ôf.

Soms hat er gewoan blierren,

hy is fansels ek al wat op jierren.

It is net allegear sa soepel mear,

de poatsjes dogge him dan soms ek frij wat sear.

Hy hat it yn Nederlân ek wol wat hân,

en wol wolris nei in oar lân.

Sina liket him wol wat ta,

want dêr moatte se in protte fan einen ha.

Mei syn âlde libben wol er ôfweve

en nei wiken fan tarieding sil it heve.

Mei it fleantúch makket er de reis,

hy is krapoan 10 oeren ûnderweis.

Yn Peking wurdt er hertlik wolkom hjitten,

se sjogge it mei him hielendal sitten.

Sy wolle har lykwols net ferbrekke,

en Ljibbe kinne se mar min útsprekke.

Tenei sil it Ping de Pekingein wêze,

dat kinne alle Sinezen útsprekke en lêze.

Uteinlik sil er wol op de panne telâne komme,

mar foarearst is er hielendal ferromme.

Folkje Koster