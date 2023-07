Leafde en ûneare (ferhaal)

It hûs mei de brune bûkebeam, dêr’t ik as bern yn wenne haw, waard yn 1857 oplevere. De bouwers hiene der tiden oan wurke. Doedestiids waard der eins neat yn it fabryk makke. Wa’t oer it hûs gear west hat, witte we net, mar wol dat it deeglik boud wie. It wie in moai hearehûs wurden mei hege finsters, sterke muorren, in lange gong en in prachtige tún dêrby. De rike famylje Van der Turf hie it sette litten, it waard betelle út de feanterijen, dêr’t se harren rykdom mei fertsjinne hiene. Doe’t it klear wie, kamen dêr de âlden fan Hermina van der Turf te wenjen. Se wiene tige ryk, mar net wat it tal bern oanbelange. Harren iennichste bern wie Hermina, dy’t doe 19 jier wie. It eachapeltsje, dat alles krije koe wat har hertsje begearde.

In soan fan de túnman, dy’t mei syn heit de grutte tún ûnderhâlde moast, luts nei in skoftke har oandacht. Ja, wat wol men as men 19 is. Dan begjinne de hormoanen op te spyljen. It duorre dan ek net lang of de beide jonge minsken fûnen inoar yn de leafde, en it wie mienens. Dy twa wiene sûnder mear foarinoar ornearre. De minsken yn harren omjouwing krigen al rillegau yn ’e gaten wat dêr spile; de âlden ek fansels. It wie harren min nei ’t sin en doe’t der in hertsje yn de bûk útsnien waard mei in H en in J, fûnen se dat it sa wol genôch wie. De túnman en syn soan krigen dien en moasten oar wurk sykje. Hermina wie poerlilk fansels en gûlde, mar ja, dat holp neat, it wie al bard. Se waard swiermoedich en wie net mear te brûken. De âlden wiene dermei oan. Se wisten net wat se dwaan moasten. Hiene se it dochs mar tastean moatten?

Mar it wie al te let. In wykmannich letter krigen se ynienen it drôve berjocht dat de soan fan harren âld-túnman by it kapjen fan in beam slim ferwûne wie. Hermina wie net te hâlden. Se woe dêrhinne. Har âlden wiene der sa mei oan dat se harren dochter dochs mar nei him ta gean lieten. It wie lykwols slimmer mei de jonge as dat se earst tochten. Jan Swart, sa hiet er, lei op stjerren. Wat ’m dêr ôfspiele hat is djip tryst.

Se holden inoar ynmoedich fêst, en sy koe him noch krekt fertelle dat se in berntsje fan him krije moast. Hy glimke noch efkes nei har en mei de eagen fol triennen moast er belies jaan. Yn har earms blaasde er de lêste siken út. Nea soe er har wer oankrûpe kinne, nea soe er har wer patsje kinne, sa’t er dat yn dy te koarte ôfrûne tiid dien hie.

It wie 12 july 1862 doe’t Hermina befoel fan in dea popke. Allinne har heit, mem en de húsdokter wisten dat se swier west hie en dat der in dea berntsje te wrâld kommen wie, in jonkje. Se mocht him noch in skoftsje yn ’e earms hâlde. Se aaide it deade popke oer syn swarte hier, Jan syn hier. Se skriemde doe’t it by har wei helle waard. “Ek dea,” rôp se, “dy ek noch dea! Foar wa moat ik no noch libje?”

Dy jûns let hat har heit it berntsje yn in kistke lein en oan de súdkant fan de bûkebeam beïerdige. Hy woe net dat syn famylje te skande stean soe. Dat koe út noch yn net. Tsjin Hermina sei er dat se it jonkje te hôf brocht hiene. It wie yn dy tiid gebrûklik dat libbenleaze bern jûns let nei it tsjerkhôf brocht waarden. Sa’n berntsje krige gjin stientsje, it kaam dêr anonym te lizzen.

Nei dy tiid is Hermina nea wer de âlde wurden. Har geast wie bytiden net helder mear en se rûn sa te sjen doelleas troch de tún. Dan seach se nei de beam dêr’t it hert mei de twa nammen yn útsnien wie. Dan kamen de triennen wer en de bûk skriemde mei har. Oan ’e ein fan de J kaam wêr in drip foar it ljocht.

Op in dei hat se har nei Beetstersweach bringe litten, nei in juwelier ta. Wat se dêr moast hat se net ferteld, mar dat kaam letter wol út.

It rûn nei krysttiid en de dagen waarden koarter. Hermina har heit en mem wiene op famyljebesite. Se kamen dy jûns let mei de sjees werom oer it paad tusken de ikebeammen. Hermina wie net yn ’e hûs en der brânde gjin ljocht. Mei de koetsier begûnen se te sykjen en se fûnen har op it lêst mei trochsniene polzen ûnder de beam. Boppe har wie it hert as symboal fan harren leafde. Yn har iene hân, dy’t se ta in fûst opkrolle hie, fûnen har âlden in gouden medaljon. In beam mei twa palmtûken fan hier, in ljochten en in swarten ien, mei dêrûnder twa letters, in H en in J. Hermina hat nea witten dat har berntsje ûnder deselde bûk lei dêr’t sy de dea ek fûn.

Har âlden, folslein ferbjustere troch it barren, hawwe har begrave litten op it tsjerkhôf fan it wite tsjerkje fan De Himrik. Se waard byset by de oare famyljeleden.

Nei de beïerdiging naam de heit it medaljon. Op in briefke skreau er:

Yn skande berne en stoarn, 12VII 1862.

Hâld it beditsen.

Dy beide dingen burch er op yn it kastke dêr’t er it jild yn bewarre. Dêrnei spikere er der in pear panieltsjes foar. Sa koe nimmen it mear sjen, en soe nimmen der weet fan ha.

In moanne of wat letter binne se ferhuze en kaam it hûs leech te stean. It hat in pear kear tydlik bewenne west en yn de tritiger jierren is it oan in âld-amtner út de Wâlden ferkocht. (Sjoch: De triennen fan de brune bûkebeam)

© Henk F. Hansma, De Himrik