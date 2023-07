Kreakers ferlitte Russysk gebou yn Amsterdam

Yn Amsterdam is it kreake Russyske hannelskantoar leech nei in fersyk fan de plysje. De Amsterdamske krante Het Parool berjochte freed dat it gebou kreake wie. In oere as wat nei de publikaasje frege de plysje de kreakers om it gebou te ferlitten, en dy hawwe dêr ôfrûne wykein gehoar oan jûn.

It kantoar oan de Veluwelaan is eigendom fan Ruslân. Yn Het Parool beskriuwe de kreakers dat se harren kâns seagen trochdat de doar fan it slot wie. Hja koene der nei eigen sizzen sûnder muoite yn komme. Neffens de kreakers azeme it gebou de sfear fan de Kâlde Oarloch. In ynrjochting út de santiger jierren, mei draaitelefoans, koffers mei gasmaskers, in foto fan Sovjet-lieder Andropov en in grutte plaat fan it Reade Plein oan ’e muorre. Hja fûnen ek aktetassen mei ferskate dokuminten.

It hannelskantoar waard sûnt de santiger jierren brûkt. Wêrom’t it yn sa’n âldfrinzige steat efterlitten waard, is net bekend. Der wie noch wol stroom en waarm wetter, mar de befeiligingskamera’s en radio’s yn it gebou wiene stikken. De plysje hat it gebou ûntromme fanwegen húsfredebrek. De kreakers binne allegearre fuortgien.

It gebou heart by de hannelsfertsjintwurdiging oan it Museumplein. De Russen dy’t der wennen hearden by de santjin Russyske diplomaten dy’t yn maart ferline jier Nederlân útset waarden.