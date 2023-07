Kommisjeleden provinsjale Gerrit Brennerpriis 2023 bekend

De advyskommisje fan de Gerrit Brennerpriis is bekend. Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de sjuery fan de provinsjale priis beneamd. De kommisje bûcht him de kommende tiid oer de fraach oan wa’t de oeuvrepriis 2023 takend wurde moat. De Gerrit Bennerpriis is in wichtige priis foar byldzjende keunst yn Fryslân en wurdt takend oan in keunstner fan wa’t it wurk in belangryk foarbyld foar it keunstoanbod yn de provinsje is.

De advyskommisje bestiet dit jier út trije leden dy ‘t foardroegen binne troch Keunstwurk:

Julia Geerlings (kurator en direkteur fan A Tale of A Tub, it eardere badhûs yn it hert fan it monumintale Justus fan Effen-kompleks yn Rotterdam);

Judith Spijksma (konservator moderne en hjoeddeiske keunst by it Frysk Museum yn Ljouwert);

Gitte Brugman (wie fiif jier artistyk lieder fan Keunstmoanne It Amelân).

De priis is yn it libben roppen om it klimaat foar byldzjende keunst in ympuls te jaan en it omtinken foar dy keunst ûnder it publyk grutter te meitsjen. De organisaasje is yn opdracht fan de provinsje yn hannen fan Keunstwurk. De twajierlikse provinsjale Gerrit Bennerpriis is neamd nei de Fryske lânskipsskilder Gerrit Benner, út de tweintichste iuw. Dit jier wurdt de priis takend oan in byldzjend keunstner mei wurk út in langere perioade: in saneamde oeuvrepriis. Yn 2019 is de oeuvrepriis foar it lêst útrikt oan Auke de Vries.

Utstalling

Wa ‘t de oeuvrepriis wint, wurdt letter dit jier bekend makke. De winner kriget € 5000,- en in útstalling yn it Frysk Museum. Neist it prizejild kriget de winner € 5000,- foar in aktiviteit dy’t bydraacht oan it ûntwikkeljen fan de byldzjende keunst yn Fryslân.