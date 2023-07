Bywurke: Koade oranje yn it noarden foar stoarm Poly

Fan ’e moarn komme yn de provinsjes Fryslân, Noard-Hollân, Flevolân en yn it Iselmargebiet tige swiere wynpûsters fan 100 oant 120 kilometer yn ’e oere foar. Tusken 10.00 en 14.00 oere is in koade read, waaralaarm, fan krêft.

Dêrtroch kinne tige gefaarlike situaasjes en skea ûntstean, as gefolch fan omfallende beammen en omfleanende foarwerpen. It advys is om túnmeubilêr en planten binnen te setten. It treinferkear yn it noarden is om 9.30 oere stillein. Op Skiphol binne sa’n 400 flechten skrast fanwege de wyn.

Op oare plakken yn Nederlân komme fan ’e moarn en fan ’e middei swiere wynpûsten fan 75-100 km/oere foar. Yn Súd-Hollân, Oerisel, Drinte, Grinslân en it Waadgebiet stiet in koade oranje út. Yn ’e earste helte fan ’e middei belunet de wyn wer. De wyn komt út it westen.

Omrop Fryslân hâldt in livebloch oer de stoarm by.

Bywurke 12.45 oere: Koade read is efkes foar 12.30 beëinige. Yn de noardlike helte fan Nederlân jildt fan ’e middei oant 16.00 oere noch koade oranje foar stoarm Poly. Dêrnei is koade giel fan krêft.