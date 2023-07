Kaartferkeap Grinzer Museumnacht begjint op 18 july

Op tiisdei 18 july om 12.00 oere begjint de kaartferkeap foar de sânde edysje fan de Grinzer Museumnacht. Op snein 9 septimber tusken 19.00 en 01.00 oere is de yntree in tientsje foar sân musea yn de stêd. De earste programmaûnderdielen fol keunst, muzyk en útfieringen binne ûnderwilens bekend. Kaarten binne te bestellen fia tickets.groningermuseum.nl.

De Museumnacht is in begryp yn kultureel Grins. It evenemint is alle jierren útferkocht en lûkt in opfallend jong publyk: de trochsneed âldens is tusken 20 en 35 jier. In protte (ynternasjonale) studinten komme dy nacht ek nei it museum.

Tatoeaazjes en útstallingen

The Rolling Stones binne werom yn de útstalling Unzipped yn it Grinzer Museum. Yn de Museumnacht kin men neist de útstallingen ek genietsje fan optredens fan ûnder oaren Collignon en Deejay Irie of men kin in airbrush tatoeaazje sette litte troch Get it on tattoos of jin ferivigje litte yn in unike tekening troch keunstners Naomi en Haru. Of men kin yn it Universeitsmuseum dy nacht de útstalling Phallus, Norm & Vorm besjen. It manlik lid stiet dêrby sintraal.

Mear ynformaasje is te finen op groningermuseumnacht.nl.