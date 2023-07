Joël Hut: Kört programma

Bydrage yn it Súdwesthoeksk Frysk

Nee, ik bin de ferloofde fan syn dochter.

De o sa oplettende lêzer fan e kollums op dizze website sal mooglik fan san útspraak de intrigearende intertekstualiteit wardeare kenne. In oar het mear útlis noadich. Oars bin ik frij kört fan stof, mar om te skrûwen oer san ferhalende dichter as Arjan Hut meitsje ik graach in útsûndering. Syn soan bin ik dus net.

Syn dochter en ik komme op in lichtbewolkte freedtemidje oan bij de Afûk op e presentaatsy fan Ien tel de ierde stil, de nijste bundel fan Arjan. De loft wurdt grauwer in oere as fjouwer. Wêr ik self noch wol es strikt rym hantear, rimet dizze dichter wat mear mei klankrym en sûnder skema, wat in folle lichter beeld opleveret wat form oangiet. It mei dus earst ik wol trije oere wêze as we de Afûk yngean. Dat is wol sa handich, want dan is de ynrin.

It is in smûke oangelegenhyd. Binnen in hjeloere wite steeds mear minsken it plak te finen, al dan net klaaid yn it oranje. De dresscode wie ommers net sa strikt. We wite dat it in kört programma wêze sal en Ernst Bruinsma ducht as earste in wurdsje as útjouwer. Hij nemt it earste en it lêste gedicht as de favoriten út e bundel, wêrbij er Arjan komplimenten jout oer syn nij wurk. Syn bêste wurk, nemt er it selfs.

Fjirder treedt Gabrielle Terpstra op. Sij nimt ús mei nei it moment dat för har de ierde ien tel stil stûng, te witen ouronde manje nei in toskedokterouspraak. Dy wie sa heftich dat se dêrnei der even ou wie. In moai moment om even goede boeken te lêzen, fertelt se ús, al blykt se júst desalnettemin för mindere kozen te he: ‘fan dy Nederlânske trillers’. Se ferklapt ús der alfast it plot fan, dy toch telkens itselde is. Hie se mar de bundel fan Arjan útlêzen, liket se te fersuchtsjen.

Fjirder ducht Arjan ik noch twa gedichten. Fantefoaren hoop ik suver för myn ferloofde dat se ik noch even nemd wurdt, as har heit mooglik it earste gedicht fan e bundel, Go fuck yourself Russian warship, fördraacht. Dit is om e lengte toch net it gefal, dêrom hjir it sitaat yn kwesty.

Us Line seit: “Dichtsje is krekt ateïstysk bidde.”

Júst omdat it gedicht yn syn geheel as ûndertitel in ateïstysk gebed krigen het, krijt it in lading, dy it yn e rest fan it gedicht ik noch es wier makket. It is om mij te lang om hjir helemaal del te setten, mar lo mar dat de sitaten dy om e earen sjitte, terwijl de dichter mei in gesonde doasis luchtichhyd op liket te kommen för Oekraïne en hij oer risping en sjidzjen, oer warhyd en frijhyd praat. It is sadwande absolút myn favorite gedicht út e bundel.

Dat lêste ken ik rustich sizze, omdat de bundel al jerder presenteard wie yn Butenpost en we sa Arjan syn nijste wurk al even bewonderje mochten. Om it noch es moai oer te dwan wie der ik noch dizze presentaatsy mei it körte programma. En gelokkich mar, sa kenne alle Louwerters ik noch even fan dizze âld-stedsdichter genite. Hjir yn e Afûk, op in lichtbewolkte dei.

Om fjouwer oere is júst it programma klear. Ast in bundel skrûwst wêr de tiid as motyf trochhinne liket te gean, dan is in opmerking oer hoe lang dyn bundelpresentaatsy durret, wol op syn plak, soe it net? Want sa is ien tel de ierde stil en sa giet se skynbar wer troch.