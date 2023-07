Iepening galery LYTS Koarnjum op sneon 8 july

Op sneontemiddei 8 july om 13.00 oere is de feestlike iepening fan LYTS yn Koarnjum. Dat is in inisjatyf fan húskeamerteäter De Wier/Bob de Boer Photography mei IIsklup Mei-Inoar-Ien yn Koarnjum: fotowurk yn tige lytse listjes yn it lytste museum (of galery) yn it koeke- en sûpkegebouke fan de iisbaan oan De Wier, foar de Niklaastsjerke oer.

It idee dêrfoar ûntstie al in skoftke lyn: kin it gebouke ek noch in oare funksje krije bûten it winterseizoen om? In nije stielen trep fan De Wier ôf waard pleatst en de bestjoersleden fan de iisklup, ûnder lieding fan foarsitter Bauke Beert Keizer pakten dêrnei ark en fervekwasten út de kast om ien en oar op te kreazjen. It resultaat is dat ‘Koeke en Sopy’ der wer as nij útsjocht en in vintage-ynrjochting en útstrieling krige hat fol ferrassende details. Sa lyts as it is.

De Wier leit oan in populêre kuier- en fytsrûte en ek it terraske ûnder by de iisbaan nûget dêrom út om efkes by te kommen en te genietsjen fan it fraaie útsjoch oer de greiden de kant nei Jelsum út. Neist it besjen fan al it fotowurk yn de minygalery. Yn de teetún Túnmanswente om ’e hoeke yn park Martenastate is tee, kofje of wat oars te nuttigjen.

LYTS oan De Wier yn Koarnjum is fan ’t simmer iepen as de flagge wapperet en it wolkomstboerd by de stielen trep stiet. De iepening fan LYTS is sneontemiddei 8 july en wurdt feestlik ferrjochte troch de hear Hein Kuiken, wethâlder fan û.o. kultuer fan de gemeente Ljouwert. De muzyk wurdt fersoarge troch de foarsitter fan de iisklup sels. Nigethawwers binne fan herten wolkom.

Húskeamerteater De Wier set nei de simmer wer útein mei in stikmannich eveneminten.